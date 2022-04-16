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Росіяни розсилають комп’ютерні віруси нібито від імені СБУ

Ольга Денисяка

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Служба Безпеки України попереджає українців про нові спроби кібератак від ворога. Цього разу окупанти  розсилають комп’ютерні віруси нібито від імені СБУ. Про це йдеться у Facebook СБУ Львівщини.

В СБУ зазначають, що російські окупанти розсилають комп’ютерні віруси нібито від імені СБУ. Використовують для листування популярні меседжери. У повідомленнях просять завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу. Хоча насправді – це вірусна програма.

Основні цілі ворога – перш за все держслужбовці, через телефони яких, на думку окупантів, можливо зібрати конфіденційну інформацію.

СБУ закликає українців уважно ставитися до будь-яких повідомлень такого виду, адже жодних подібних розсилок не здійснює:

  • не відкривайте та не завантажуйте файли від невідомих осіб
  • одразу видаляйте таке листування
  • дотримуйтесь правил безпечної поведінки в інтернеті.
  • довіряйте лише офіційним джерелам інформації

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