Росіяни розсилають комп’ютерні віруси нібито від імені СБУ

Служба Безпеки України попереджає українців про нові спроби кібератак від ворога. Цього разу окупанти розсилають комп’ютерні віруси нібито від імені СБУ. Про це йдеться у Facebook СБУ Львівщини.

В СБУ зазначають, що російські окупанти розсилають комп’ютерні віруси нібито від імені СБУ. Використовують для листування популярні меседжери. У повідомленнях просять завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу. Хоча насправді – це вірусна програма.

Основні цілі ворога – перш за все держслужбовці, через телефони яких, на думку окупантів, можливо зібрати конфіденційну інформацію.

СБУ закликає українців уважно ставитися до будь-яких повідомлень такого виду, адже жодних подібних розсилок не здійснює:

не відкривайте та не завантажуйте файли від невідомих осіб

одразу видаляйте таке листування

дотримуйтесь правил безпечної поведінки в інтернеті.

довіряйте лише офіційним джерелам інформації

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