Хакери розсилають фейковий указ Зеленського з вірусом

Українців попереджають про нову кібератаку. Під виглядом нового указу президента Володимира Зеленського хакери розсилають листи з вірусом. Про це повідомляють у Держспецзв’язку.

Так, урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про нову кібератаку на державні органи України.

Зловмисники під виглядом указу президента розсилають електронні листи, після відкриття яких комп’ютери вражає вірус Meterpreter. В темі листів хакери вказують «Указ Президента України №576/22 про безпрецедентні заходи безпеки». Вони містять вкладення у вигляді ISO-файлу з аналогічною назвою.

За даними фахівців, ця кібератака може належати хакерам, які нещодавно вже здійснювали кібератаки на державні організації України. Вони ж розповсюджували віруси під виглядом листа від військових з «Азовсталі».

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