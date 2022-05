Після важких втрат росія виводить військових із Харківщини, – Британська розвідка

росія виводить своїх військових після великих втрат на Харківщині. Після поновлення сил війська можуть перекинути на східний берег річки Сіверський Донець. Про це йдеться у щоденному звіті Британської розвідки.

«Українські війська продовжують контратаку на північ від Харкова, відбивши кілька міст і сіл у напрямку російського кордону. Пріоритет операцій росії на Донбасі зробив підрозділи, розгорнуті в Харківській області, вразливими для мобільних і високомотивованих українських контрнаступальних сил», – вказано у звіті.

