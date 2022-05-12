Після важких втрат росія виводить військових із Харківщини, – Британська розвідка

росія виводить своїх військових після великих втрат на Харківщині. Після поновлення сил війська можуть перекинути на східний берег річки Сіверський Донець. Про це йдеться у щоденному звіті Британської розвідки.

«Українські війська продовжують контратаку на північ від Харкова, відбивши кілька міст і сіл у напрямку російського кордону. Пріоритет операцій росії на Донбасі зробив підрозділи, розгорнуті в Харківській області, вразливими для мобільних і високомотивованих українських контрнаступальних сил», – вказано у звіті.

За даними британської спецслужби, росія виводить своїх військових із Харківської області для реорганізації та поповнення своїх сил після великих втрат.

Після відновлення ці сили, ймовірно, розгорнуть на східному березі річки Сіверський Донець, сформувавши блокуючі сили для захисту західного флангу зосередження основних сил рф та основних шляхів постачання для операцій в районі Ізюма.

«Виведення російських військ з Харківської області є мовчазним визнанням нездатності росії захопити ключові українські міста, де вони очікували обмеженого опору населення», – каже британська розвідка.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, на Харківщині росіяни хочуть не допустити просування наших військ до кордону, а також обстрілюють з артилерії райони на північ від Харкова. Тим часом на Донеччині і Луганщині окупанти ведуть активні наступальні дії, тривають бої.

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