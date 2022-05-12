Окупанти активно штурмують Донеччину, – Генштаб

Війська рф ведуть активні наступальні дії на Донецькому напрямку. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 12 травня у Facebook.

Розпочалась 78 доба війни в Україні. Російські окупаційні війська не припиняють наступальних дій на сході, аби встановити повний контроль над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та отримати сухопутний коридор із тимчасово окупованим Кримом.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують посилювати українсько-білоруський кордон у Брестській і Гомельській областях. Загроза ракетно-бомбових ударів з території білорусі по об’єктах в Україні досі є.

«На пунктах пропуску та в прикордонних районах Брянської та Курської областей перебувають посилені наряди прикордонної служби фсб, а також підрозділи збройних сил російської федерації. Крім того, російські окупанти здійснили артилерійські обстріли населених пунктів у Городнянському районі Чернігівської області та завдали авіаційного удару по населеному пункту в Шосткінському районі Сумської області», – йдеться в повідомленні.

На Слобожанському напрямку противник перегруповує війська з метою недопущення подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України. У районах на північ від Харкова ворог обстрілює з артилерії підрозділи ЗСУ.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування військ для поновлення наступу на Барвінкове та Слов’янськ. Для посилення передових підрозділів ворог здійснив переміщення батальйонної тактичної групи. Аби доукомплектувати підрозділи, що зазнали втрат, противник перемістив близько 300 одиниць озброєння та військової техніки.

На Донецькому напрямку підрозділи росіян намагаються розвинути наступальні дії на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. Основним завданням залишається встановлення повного контролю над Рубіжним, захоплення Лиману та Сєвєродонецька.

«На Лиманському напрямку ворог форсував річку Сіверський Донець для введення основних сил та проведення наступу. У напрямку на Сіверськ веде наступ в бік Зеленої Долини і Новоселівки. Тривають бойові дії», – кажуть у Генштабі.

Для подолання водної перешкоди агресор з території російської федерації у напрямку Кремінної перекинув техніку понтонно-мостового парку.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Кудряшівка, Сєвєродонецьк, має частковий успіх.

На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії у напрямку Первомайськ, Комишуваха, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку противник веде штурмові дії у напрямку Новобахмутівка та Новокалинове.

На Курахівському напрямку ворог наступає у напрямках Степне – Новомихайлівка, Славне – Новомихайлівка та Олександрівка – Мар’їнка. Бойові дії тривають.

В Маріуполі основні зусилля окупантів зосереджені на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь». Противник не припиняє завдавати авіаційних ударів.

На Запорізькому напрямку ворог обстрілював підрозділи ЗСУ із ствольної артилерії великої потужності та реактивних систем залпового вогню.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках противник намагається покращити своє тактичне положення.

На Миколаївському та Криворізькому напрямках ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ, веде повітряну розвідку, зокрема і з використанням безпілотників.

Крім того, на Миколаївському напрямку у районі Нової Каховки ворог готує інженерні підрозділи до наведення понтонно-мостових переправ.

На Таврійському напрямку російські війська проводили поповнення запасів та демонстраційні дії з метою сковування дій наших військ.

На Бесарабському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала.

На території Донецької та Луганської областей захисники та захисниці України за минулу добу відбили 9 атак ворога, знищили вісім танків, шість одиниць бойової броньованої техніки, п’ять автомобілів та одну зенітну установку противника.

Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири БпЛА типу «Орлан-10».

Противник зазнає втрат і на інших напрямках.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.