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Вся вільна Луганщина перебуває під щільним вогнем ворога, – Гайдай

Наталя Дуляба

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російські окупаційні війська продовжують свій наступ і безжально обстрілюють населені пункти Луганщини. Про це вранці 12 травня на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«росіяни випалюють міста, аби захопити руїни. Вся вільна Луганщина під щільним вогнем окупантів. Мета рашистів – повний контроль над Рубіжним та захоплення Сєвєродонецька. Зараз всі їхні дії спрямовані саме на це», – написав він.

За словами Гайдая, з території рф у напрямку Кремінної окупанти перекинули техніку понтонно-мостового парку, аби подолати водні перешкоди.

Противник веде наступ у напрямку Кудряшівки, Сєвєродонецька і має там частковий успіх. Тривають бойові дії у Комишувасі, а от штурм Оріхового та Тошківки виявився безрезультатним для загарбників.

«Протягом доби росіяни системно розстрілювали вільні населені пункти Луганської області. Вони продовжують «випалювати землю», більше 20 житлових будинків пошкоджено. Маємо найбільші руйнування в Сєвєродонецьку (як в нових, так і в старих районах, місто обстрілюється хаотично) – дев’ять багатоповерхівок. Ще три будинки зруйновані в Рубіжному, два – в Гірському, п’ять – у Врубівці, чотири – у Комишувасі, три – у Тошківці», – додав Сергій Гайдай.

Траса Лисичанськ – Бахмут, яка сполучає Луганщину з «великою землею», досі обстрілюють. Тому провести евакуацію неможливо, також є труднощі із розвезенням гуманітарних вантажів.

Нагадаємо, напередодні Сергій Гайдай заявив, що на складах залишилося небагато гуманітарної допомоги, а нової не завозять через постійні ворожі обстріли. В області фактично відсутній мобільний зв’язок. А ще весь регіон невдовзі може залишитися без газу, бо російські окупанти перекрили крани на розподільчих станціях.

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Фото: Сергій Гайдай

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