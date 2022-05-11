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В Одесі тероборона розкопала стародавні амфори

Андрій Котенський

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У Одесі бійці тероборони розкопали стародавні амфори 5-4 століття до нашої ери. Про це повідомила 126 окрема бригада територіальної оборони Одеси на своїй сторінці у Facebook.

Архіологічну знахідку виявили під час фортифікаційних робіт.

«В одному зі структурних підрозділів бригади, під час проведення фортифікаційних робіт, військовослужбовцями були знайдені стародавні амфори датовані приблизно 4-5 сторіччям д.н.е.», – йдеться у повідомленні.

Рішенням командира 126 обр ТрО, старовинні артефакти були передані співробітникам Одеського археологічного музею НАН України.

Раніше Львівський портал повідомляв, що російські військові захопили Мелітопольський міський краєзнавчий музей, в експозиції якого було скіфське золото IV століття до нашої ери. Офіс Генпрокурора розпочав розслідування за фактом викрадення стародавніх артефактів.

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