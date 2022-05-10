росіяни таки вкрали скіфське золото в Україні, – Генпрокуратура

російські окупанти вкрали з Мелітопольського краєзнавчого музею колекцію скіфського золота. Офіс Генпрокурора розпочав розслідування за цим фактом.Про це йдеться у Facebook Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, у квітні 2022 року військові та представники окупаційної адміністрації держави-агресора викрали історико-культурні цінності з Мелітопольського краєзнавчого музею. За попередніми даними, серед вкраденого майна була колекція скіфського золота, що виявлено археологами у 50-х роках минулого сторіччя.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як пише УП, раніше російські окупанти захопили Мелітопольський міський краєзнавчий музей, в експозиції якого було скіфське золото IV століття до нашої ери. Спочатку повідомлялося про те, що вони викрали колекцію цього золота, знайдену археологами у 1950-х роках. Місцерозташування реліквії ворогам нібито підказали колаборанти.

Мер Мелітополя Іван Федоров казав, що доля скіфського золота залишається невідомою. Однак пізніше глава Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух спростував цю інформацію. Він заявив, що найцінніші музейні експонати, зокрема мелітопольське золото, заздалегідь вивезли з області. Зрештою, у Мінкульті пообіцяли розібратися, що насправді сталося з золотом.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.