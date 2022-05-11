Україна вже отримала частину важкого озброєння, дещо ще в дорозі, – Офіс президента

Візити міжнародних партнерів до України істотно впливають на постачання озброєння. Частина важкої новітньої зброї вже прибула до країни, а дещо ще в дорозі. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, пише Укрінформ.

«Усі міжнародні візити надзвичайно важливі щодо оборонної підтримки. Після них ви бачите публічні сигнали, а це дуже важливо, високопосадовців щодо надання тих чи інших важких, найновітніших озброєнь. Справді, вони вже прийшли. Щось іще в дорозі», – сказав Сибіга.

Він підкреслив, що зброя, яка надходить, дуже якісна. На думку Андрія Сибіги, це свідчить і про довіру, і про те, що світ не боїться російського шантажу та погроз.

Окрім цього, заступник керівника ОП наголосив, що це є демонстрацією міжнародної солідарності з Україною.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські військові вдало опановують нові види озброєння і техніки зразка НАТО, які надають західні партнери.

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