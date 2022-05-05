ОСТАННІ НОВИНИ

ЗСУ переходять у контрнаступ на двох напрямках, – Залужний

Наталя Дуляба

|

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що українські військові переходять у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Про ситуацію на фронтах, зокрема й про перехід ЗСУ у контрнаступ на окремих напрямках, Валерій Залужний розповів у розмові з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

«Поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку. Зокрема, про переміщення основних зусиль противника на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої, а також про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках», – написав Залужний.

Він відзначив, що росіяни знову почали активно застосовувати крилаті ракети, які випускають по різних містах України. За словами Валерія Залужного, ворог це робить для того, щоб зруйнувати логістичні шляхи постачання військово-технічної допомоги Україні.

«Протягом доби 3 травня противник застосував 14 крилатих ракет, які були випущені зі стратегічних бомбардувальників ТУ-160 з Каспійського моря. Станом на північ минулої доби було зафіксовано 8 запусків крилатих ракет по нашій території. Тому питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним», – підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Валерій Залужний подякував США та всім іншим партнерам за надану допомогу і додав, що українські військовослужбовці вдало опановують сучасну зброю.

«Ми успішно долаємо всі труднощі, пов’язані з опануванням нових видів озброєння і техніки завдяки співпраці та підтримці на всіх рівнях. Сьогодні наші військові не тільки інтенсивно навчаються використовувати та обслуговувати НАТівські зразки озброєння, а й діляться своїм бойовим досвідом з партнерами», – резюмував він.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна
Ярослав Зубченко
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна

У «Єдиних новинах» досі працюють люди, які очолювали канали Медведчука, піарили Мураєва та вели марафон «Тхне Соросом». ...

Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії

Українська митниця не спромоглася ввести анонсовані обмеження і продовжила розмитнення автомобілів для власних потреб ук...

Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів