ЗСУ переходять у контрнаступ на двох напрямках, – Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що українські військові переходять у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Про ситуацію на фронтах, зокрема й про перехід ЗСУ у контрнаступ на окремих напрямках, Валерій Залужний розповів у розмові з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

«Поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку. Зокрема, про переміщення основних зусиль противника на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої, а також про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках», – написав Залужний.

Він відзначив, що росіяни знову почали активно застосовувати крилаті ракети, які випускають по різних містах України. За словами Валерія Залужного, ворог це робить для того, щоб зруйнувати логістичні шляхи постачання військово-технічної допомоги Україні.

«Протягом доби 3 травня противник застосував 14 крилатих ракет, які були випущені зі стратегічних бомбардувальників ТУ-160 з Каспійського моря. Станом на північ минулої доби було зафіксовано 8 запусків крилатих ракет по нашій території. Тому питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним», – підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Валерій Залужний подякував США та всім іншим партнерам за надану допомогу і додав, що українські військовослужбовці вдало опановують сучасну зброю.

«Ми успішно долаємо всі труднощі, пов’язані з опануванням нових видів озброєння і техніки завдяки співпраці та підтримці на всіх рівнях. Сьогодні наші військові не тільки інтенсивно навчаються використовувати та обслуговувати НАТівські зразки озброєння, а й діляться своїм бойовим досвідом з партнерами», – резюмував він.

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