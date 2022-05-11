ОСТАННІ НОВИНИ

У Міноборони розповіли, яка ситуація з виплатами військовим

Наталя Дуляба

|

Військовослужбовцю, який бере безпосередню участь у бойових діях, за добу держава виплачує 3000 грн, за небойовий день – 1000 грн. Про це пише Укрінформ із посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр.

«З початку війни, з 24 лютого, було збільшено грошове забезпечення для всіх військовослужбовців на 30 000 грн на місяць, якщо немає боїв. І з розрахунку 100 000 грн за місяць військовослужбовцю, який безпосередньо бере участь у боях. Якщо поділити на дні, тут іде розрахунок, що небойовий день під час війни для військовослужбовців – це 1000 грн. Якщо ми говоримо про день, коли йдуть бої, то це 3000 грн на день», – розповіла вона.

Ганна Маляр пояснила, що дані про кількість бойових днів конкретного військовослужбовця отримують від підрозділів ЗСУ. Міністерство оборони перераховує ці гроші на війська і вже безпосередньо вони розраховуються з військовослужбовцями.

«Станом на 10 травня міністерство перерахувало 34,5 млрд грн. Це і грошове забезпечення, і доплати з розрахунку 30 000 грн на місяць. Далі ми плануємо вже до 20 травня сплатити ще 34 млрд грн на війська, і це вже будуть виплати бойові й інші виплати», – додала заступниця міністра.

Маляр також запевнила, що непорозуміння щодо оплати військовослужбовцям, які були у перший місяць війни, ретельно вивчили та владнали. Їхньою причиною були неналежне оформлення документів або проблеми з підрахунком та доказами.

Як повідомляв Львівський портал, по 100 тисяч грн зарплати для військових анонсував президент Володимир Зеленський незабаром після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Такі виплати будуть здійснювати до кінця війни.

Усім строковикам до кінця війни щомісяця додатково виплачують по 30 000 грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів
Ольга ДЕНИСЯКА
Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів

Міністерство освіти і науки затвердило Порядок прийому до вишів у 2022 році. У Центрі оцінювання якості освіти пояснили,...

Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів