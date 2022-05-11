У Міноборони розповіли, яка ситуація з виплатами військовим

Військовослужбовцю, який бере безпосередню участь у бойових діях, за добу держава виплачує 3000 грн, за небойовий день – 1000 грн. Про це пише Укрінформ із посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр.

«З початку війни, з 24 лютого, було збільшено грошове забезпечення для всіх військовослужбовців на 30 000 грн на місяць, якщо немає боїв. І з розрахунку 100 000 грн за місяць військовослужбовцю, який безпосередньо бере участь у боях. Якщо поділити на дні, тут іде розрахунок, що небойовий день під час війни для військовослужбовців – це 1000 грн. Якщо ми говоримо про день, коли йдуть бої, то це 3000 грн на день», – розповіла вона.

Ганна Маляр пояснила, що дані про кількість бойових днів конкретного військовослужбовця отримують від підрозділів ЗСУ. Міністерство оборони перераховує ці гроші на війська і вже безпосередньо вони розраховуються з військовослужбовцями.

«Станом на 10 травня міністерство перерахувало 34,5 млрд грн. Це і грошове забезпечення, і доплати з розрахунку 30 000 грн на місяць. Далі ми плануємо вже до 20 травня сплатити ще 34 млрд грн на війська, і це вже будуть виплати бойові й інші виплати», – додала заступниця міністра.

Маляр також запевнила, що непорозуміння щодо оплати військовослужбовцям, які були у перший місяць війни, ретельно вивчили та владнали. Їхньою причиною були неналежне оформлення документів або проблеми з підрахунком та доказами.

Як повідомляв Львівський портал, по 100 тисяч грн зарплати для військових анонсував президент Володимир Зеленський незабаром після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Такі виплати будуть здійснювати до кінця війни.

Усім строковикам до кінця війни щомісяця додатково виплачують по 30 000 грн.

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