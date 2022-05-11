На Харківщині збили російський вертоліт

У середу, 11 травня, на Харківщині українські військові збили ще один вертоліт росіян Ка-52. Про це йдеться на сторінці командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Нових втрат ворожій авіації завдали житомирські десантники. Підрозділ протиповітряної оборони 95-ої окремої десантно-штурмової бригади за допомогою переносного ракетно-зенітного комплексу «Перун» збив російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.

Вартість вертольота Ка-52 оцінюють у понад 15 мільйонів доларів.

Зазначимо, що 10 травня львівські десантники збили ударний вертоліт ворога Мі-24.

Загалом у війні проти України росія вже втратила 160 гелікоптерів, 199 літаків, 1187 танків, низку іншої техніки, а також 26 350 військових. Детальніше читайте за цим посиланням.

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