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ЗСУ знищили 160 гелікоптерів та 390 безпілотників рф

Ольга Денисяка

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На війні проти України загинули вже 26 350 військових рф також наші захисники знищили 1187 танків, 160 гелікоптерів та 390 безпілотників ворога. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 11 травня втрати росії на війні проти України становлять:

  • особового складу – близько  26350 (+350) осіб ліквідовано
  • танків  ‒ 1187 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2856 (+48) од,
  • артилерійських систем  – 528 (+9) од,
  • РСЗВ ‒ 185 (+0) од,
  • засоби протиповітряної оборони ‒ 87 (+0) од,
  • літаків –199 (+0) од,
  • гелікоптерів – 160 (+2) од,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 390 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 94 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 12 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 1997 (+17) од,
  • спеціальна техніка ‒  41 (+0).

Минулої доби найбільші втрати противник поніс в Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках. Всі дані ще уточнюються.

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