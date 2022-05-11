ЗСУ знищили 160 гелікоптерів та 390 безпілотників рф

На війні проти України загинули вже 26 350 військових рф також наші захисники знищили 1187 танків, 160 гелікоптерів та 390 безпілотників ворога. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 11 травня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу – близько 26350 (+350) осіб ліквідовано

танків ‒ 1187 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 2856 (+48) од,

артилерійських систем – 528 (+9) од,

РСЗВ ‒ 185 (+0) од,

засоби протиповітряної оборони ‒ 87 (+0) од,

літаків –199 (+0) од,

гелікоптерів – 160 (+2) од,

безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 390 (+10),

крилаті ракети ‒ 94 (+0),

кораблі /катери ‒ 12 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 1997 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 41 (+0).

Минулої доби найбільші втрати противник поніс в Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках. Всі дані ще уточнюються.

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