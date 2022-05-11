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Львівські десантники позбавили росіян ще одного «Крокодила»

Наталя Дуляба

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Бійці львівської «вісімдесятки» збили ударний вертоліт ворога Мі-24, відомий також як «Крокодил». Про це йдеться на сторінці командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Львівська 80 окрема десантно-штурмова бригада вдало попрацювала 10 травня в одному з районів виконання завдань. За допомогою переносного ракетно-зенітного комплексу Stinger підрозділ повітряної оборони збив російський ударний вертоліт Мі-24.

Десантники опублікували відео, на якому видно, як палає ворожий «Крокодил». Це вже 15 російський вертоліт, який збили Десантно-штурмові сили України за час повномасштабної війни.

Нагадаємо, у війні проти України росія вже втратила 160 гелікоптерів, 199 літаків, 1187 танків, низку іншої техніки, а також 26 350 військових. Детальніше читайте за цим посиланням.

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