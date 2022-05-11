Львівський інститут судових експертиз очолила суддя, яку підозрювали у хабарництві

Колишня суддя Солом’янського районного суду Києва Марія Зелінська, яку підозрювали в отримуванні 150 тисяч доларів хабара від людей ексміністра екології Миколи Злочевського, призначена на посаду директора Львівського Науково-дослідного інституту судових експертиз.

Як відомо, у листопаді 2020 року Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило листування, яке може свідчити про те, що суддя Солом’янського райсуду Києва Марія Зелінська за ухвалення потрібного рішення у справі ексміністра екології Миколи Злочевського отримала від його адвокатів 150 тисяч хабаря. Ідеться про рішення, яким суддя обмежила детективам НАБУ термін розслідування цієї справи до двох місяців.

Після скандалу із адвокатами Злочевського суддя Солом’янського суду Марія Зелінська звільнилася за власним бажанням.

За даними ProsudInfo, міністр Юстиції Денис Малюська підписав наказ про призначення екссудді Марії Зелінської на посаду директора Львівського Науково-дослідного інституту судових експертиз на початку травня 2022 року.

«Таке призначення відбулось без проведення конкурсу і якщо непроведення конкурсу можна пояснити воєнним станом, то призначення на цю посаду саме екссудді Зелінської викликає багато питань», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що колишнього міністра екології та природних ресурсів України, заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Микола Злочевського підозрюють у незаконному збагаченні.

Фото: Mrsukraine

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.