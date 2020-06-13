Холодницькому та Ситнику пропонували $6 млн хабаря від Злочевського

Днтнктиви НАБУ і САП вилучили рекордний хабар – 6 мільйонів доларів США. Цим коштом хотіли отримати згоду на закриття справи стосовно одного з ексвисокопосадовців влади режиму Януковича Миколи Злочевького. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАБУ.

За даними Громадського, хабар у розмірі 6 мільйонів доларів пропонували керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому та керівництву Національного антикорупційного бюро намагався передати ексміністр екології часів Януковича Микола Злочевський.

Справа стосується нафтогазовидобувної компанії Burisma Злочевського, до ради директорів якої у 2014-2019 роках входив син колишнього віце-президента Байдена Гантер. Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник на брифінгу 13 червня.

«Справа, про яку йдеться, розслідувалась в ГПУ, потім, коли Генеральна прокуратура позбулася функції слідчого органу, справи почали передаватися в НАБУ. В одній із цих справ було оголошено підозру колишньому міністру пану Злочевському», — розповів Ситник.

Він додав, що наразі слідство у справі Злочевського зупинене у зв’язку з розшуком підозрюваного.

У справі щодо дачі хабаря вже затримали трьох осіб. Керівник НАБУ наголосив, що 6 млн доларів — це рекордна сума пропонованого хабаря в історії України.

Як відомо колишній міністр екології та природних ресурсів України, заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Микола Злочевський підозрюється у незаконному збагаченні.