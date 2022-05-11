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Львівський футболіст продає медаль чемпіона світу, аби допомогти постраждалим від війни

Наталя Дуляба

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Щоб допомогти постраждалим від війни українцям, 23-річний захисник футбольного клубу «Рух» Олег Веремієнко вирішив продати медаль чемпіонату світу U-20 з футболу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

Медаль U-20 футболіст здобув у 2019 році у складі української збірної. Втім тепер Олег Веремієнко вирішив віддати її на благодійний аукціон, який триватиме до 13 травня.

Стартова ціна нагороди – 1000 доларів. Усі отримані кошти підуть на рахунок Фонду допомоги Україні «Рух у майбутнє». Ця благодійна організація допомагає українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Зазначимо, раніше золоту медаль чемпіонату світу U-20 також продав ще один випускник Львівського фахового коледжу спорту Данило Сікан. Її за 940 тисяч гривень викупив німецький клуб «Ганза», який зараз представляє футболіст.

Олімпійську медаль продав і львів’янин Станіслав Горуна. Її покупцем виявився житель Японії, тому медаль повертається до господарів всесвітньо відомих змагань. Її придбали за 604 500 гривень.

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Фото: ЛОВА

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