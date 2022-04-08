За медалі двох спортсменів зі Львова виручили понад мільйон гривень на потреби ЗСУ

У межах благодійного аукціону World Sports For Ukraine були продані медалі двох українських спортсменів. Понад мільйон гривень передадуть на потреби ЗСУ. Про це пише Суспільне.

Так, свої медалі виставили на аукціон двоє львів’ян: футболіст Данило Сікан та каратист Станіслав Горуна.

Данило Сікан передав на аукціон золоту нагороду з чемпіонату світу U20 2019 року. Медаль вдалося продати за 940 тисяч гривень. ЇЇ викупив німецький клуб «Ганза», який зараз представляє футболіст.

Станіслав Горуна виставив на аукціон свою бронзову медаль Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Олімпійську медаль продали за 604 500 гривень. Медаль відправиться в Японію, де вона й була завойована.

Окрім цього, на аукціоні продали футболки збірної Польщі з футболу від Роберта Левандовські, українського футболіста Сергія Реброва та чемпіонки світу з муай-тай Олени Овчиннікової.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.