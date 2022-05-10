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У «Львівтеплоенерго» розповіли про плани на літню ремонтну кампанію

Наталя Дуляба

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У Львові стартувала підготовка до нового опалювального сезону. Комунальники вже почали ремонт теплової мережі на вул. Підстригача. У планах на цьогорічну ремонтну кампанію – реконструкція котельні на вул. Кирила і Мефодія, котлів ТЕЦ-1, заміна 5000 м труб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

«Львівтеплоенерго», незважаючи на війну, планує цьогоріч такі ремонти:

  • замінити близько 5000 м п теплових мереж;
  • відреконструювати котельню на вул. Кирила і Мефодія, 17-А;
  • завершити реконструкцію котельні на вул. Тарнавського, 114;
  • відреконструювати паровий котел №7 та водогрійний котел №2 на ТЕЦ-1;
  • перепідключити споживачів котельні на вул. Галицькій, 15 до котельні на вул. Князя Романа, 6;
  • встановити 173 будинкові лічильники гарячої води.

«Зараз, зокрема, триває заміна теплової мережі на вул. Підстригача. Тут замінимо 400 м п труби. Труби міняємо на попередньо ізольовані», – кажуть у «Львівтеплоенерго».

Додамо, що львів’янам вже натякають на наближення щорічних гідравлічних випробувань – у соцмережах «Львівтеплоенерго» вже почало роз’яснювальну кампанію про необхідність таких робіт задля уникнення аварій на трубопроводах восени та взимку.

Коли саме цьогоріч Львів почне гідравлічні випробування, наразі ще не кажуть. Торік гарячу воду львів’янам вимкнули 20 травня, а ввімкнули наприкінці червня.

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