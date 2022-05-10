Сьогодні – перший пів фінал Євробачення-2022. Де і коли дивитись

У вівторок, 10 травня, о 22:00 год. відбудеться перший пів фінал Пісенного конкурсу Євробачення-2022 у Турині, де 17 учасників боротимуться за право представити свою країну у фіналі. Представник від України – гурт «Kalush Orchestra» з піснею «Stefania» – виступатиме під номером 6. Суспільне Мовлення транслюватиме пісенний конкурс на кількох платформах одночасно.
Де і коли дивитись:
Глядачі зможуть подивитися пряму трансляцію першого пів фіналу Євробачення-2022 на суспільному телеканалі UA: КУЛЬТУРА, яка розпочнеться о 22:00 год. Коментуватиме шоу ведучий Тімур Мірошниченко.
Пісенний конкурс Євробачення-2022 можна буде також дивитися на таких платформах:
- Facebook Євробачення;
- сайті Суспільне Культура;
- сайті Суспільне Євробачення.
- Youtube Євробачення Україна
Хто виступить у першому півфіналі Євробачення-2022:
- Албанія: Ronela Hajati – «Sekret»
- Латвія: Citi Zēni – «Eat Your Salad»
- Литва: Monika Liu – «Sentimentai»
- Швейцарія: Marius Bear – «Boys Do Cry»
- Словенія: LPS – «Disko»
- Україна: Kalush Orchestra – «Stefania»
- Болгарія: Intelligent Music Project – «Intention»
- Нідерланди: S10 – «De Diepte»
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – «Trenulețul»
- Португалія: MARO – «Saudade Saudade»
- Хорватія: Mia Dimšić – «Guilty Pleasure»
- Данія: REDDI – «The Show»
- Австрія: LUM!X feat. Pia Maria – «Halo»
- Ісландія: Systur – «Með Hækkandi Sól»
- Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – «Die Together»
- Норвегія: Subwoolfer – «Give That Wolf A Banana»
- Вірменія: Rosa Linn – «Snap»
У першому півфіналі українці можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України – гурту «Kalush Orchestra». Під час прямого ефіру з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте.
Як повідомляв Львівський портал, за ставками букмекерів, Україна є серед головних фаворитів пісенного конкурсу Євробачення–2022.
гВідомо, що гурт Kalush Orchestra відклав підготовку до конкурсу, а зусилля скерував на захист країни. Вони заснували волонтерську організацію, записались у тероборону і закликають закрити небо над Україною.
Нагадаємо, Європейська мовна спілка відсторонила росію від участі в Євробаченні-2022, через війну проти України.
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Ольга Денисяка