Сьогодні – перший пів фінал Євробачення-2022. Де і коли дивитись

У вівторок, 10 травня, о 22:00 год. відбудеться перший пів фінал Пісенного конкурсу Євробачення-2022 у Турині, де 17 учасників боротимуться за право представити свою країну у фіналі. Представник від України – гурт «Kalush Orchestra» з піснею «Stefania» – виступатиме під номером 6. Суспільне Мовлення транслюватиме пісенний конкурс на кількох платформах одночасно.

Де і коли дивитись:

Глядачі зможуть подивитися пряму трансляцію першого пів фіналу Євробачення-2022 на суспільному телеканалі UA: КУЛЬТУРА, яка розпочнеться о 22:00 год. Коментуватиме шоу ведучий Тімур Мірошниченко.

Пісенний конкурс Євробачення-2022 можна буде також дивитися на таких платформах:

Хто виступить у першому півфіналі Євробачення-2022:

Албанія: Ronela Hajati – «Sekret» Латвія: Citi Zēni – «Eat Your Salad» Литва: Monika Liu – «Sentimentai» Швейцарія: Marius Bear – «Boys Do Cry» Словенія: LPS – «Disko» Україна: Kalush Orchestra – «Stefania» Болгарія: Intelligent Music Project – «Intention» Нідерланди: S10 – «De Diepte» Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – «Trenulețul» Португалія: MARO – «Saudade Saudade» Хорватія: Mia Dimšić – «Guilty Pleasure» Данія: REDDI – «The Show» Австрія: LUM!X feat. Pia Maria – «Halo» Ісландія: Systur – «Með Hækkandi Sól» Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – «Die Together» Норвегія: Subwoolfer – «Give That Wolf A Banana» Вірменія: Rosa Linn – «Snap»

У першому півфіналі українці можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України – гурту «Kalush Orchestra». Під час прямого ефіру з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте.

Як повідомляв Львівський портал, за ставками букмекерів, Україна є серед головних фаворитів пісенного конкурсу Євробачення–2022.

гВідомо, що гурт Kalush Orchestra відклав підготовку до конкурсу, а зусилля скерував на захист країни. Вони заснували волонтерську організацію, записались у тероборону і закликають закрити небо над Україною.

Нагадаємо, Європейська мовна спілка відсторонила росію від участі в Євробаченні-2022, через війну проти України.

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