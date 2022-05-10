рф не погоджується на порятунок військових із «Азовсталі», – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що росія не дає згоди на жоден із запропонованих Україною варіантів порятунку українських захисників у Маріуполі. Про це він повідомив у промові в парламенті Мальти.

«У Маріуполі досі залишаються його захисники. Вони продовжують опір на території заводу «Азовсталь». Ми застосовуємо всі можливі дипломатичні інструменти, щоб організувати порятунок для них. Але Росія поки не дає згоди на будь-який із багатьох запропонованих варіантів», – заявив Зеленський.

Президент зауважив, що Україна просила у своїх партнерів необхідну зброю, щоб деблокувати Маріуполь і врятувати всіх людей – і військових, і цивільних.

«Але саме тієї зброї і саме в такому обсязі, як потрібно для деблокади Маріуполя, у нас поки немає», – підкреслив президент.

Нагадаємо, окремий загін спеціального призначення «Азов» показав фотографії поранених українських бійців, які знаходяться на території маріупольського заводу «Азовсталь». «Азовці» закликали ООН та Червоний Хрест врятувати військових, які не є боєздатними і потребують термінової евакуації.

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