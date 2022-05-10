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Артисти маріупольського Драмтеатру виступатимуть в Ужгороді

Анастасія Диняк

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Колектив маріупольського Драмтеатру, який зруйнували російські окупанти, переїхав до Ужгорода і виступатиме тепер там. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, відтепер трупа з Маріуполя виступатиме на сцені музично-драматичного театру в Ужгороді.

«Дякую своєму закарпатському колезі Віктору Микиті та ужгородським театралам за підтримку театралів Маріуполя. Взаємодопомога серед українців навіть найвіддаленіших регіонів – це те, що завжди нас рятуватиме, і чого ніколи не збагне Росія», – додав Кириленко.

Нагадаємо, 16 березня російська авіація скинула надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися сотні мирних маріупольців.

Щонайменше 600 українців загинули внаслідок ворожого авіаудару по Драмтеатру у Маріуполі. Це були ті, хто ховався у будівлі театру від обстрілів або ж знаходився поряд.

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