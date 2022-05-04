В Драмтеатрі в Маріуполі загинули щонайменше 600 людей

Щонайменше 600 українців загинули внаслідок ворожого авіаудару по Драмтеатру у Маріуполі. Це були ті, хто ховався у будівлі театру від обстрілів або ж знаходився поряд. Про це пише Associated Press.

У перший день, коли Драмтеатр відкрили як бомбосховище для мирного населення, туди прийшли близько 600 маріупольців. З кожним днем туди приходило все більше містян, які жили в коридорах театру.

«Коли люди приходили, вони думали, що вони в безпеці. Насправді, це було не так», – розповіла сценічна менеджерка Драмтеатру Олена Біла.

За словами свідків, на момент удару всередині театру було приблизно тисяча людей. Ще близько ста знаходилися на польовій кухні біля будівлі, з них ніхто не вижив. З тих, хто знаходилися в приміщені, врятуватися вдалося не більше ніж 200 людям.

Зауважимо, за даними маріупольської міської ради, унаслідок російського авіаудару загинули близько 300 цивільних мешканців.