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ЗСУ знищили російський десант на Зміїному

Андрій Котенський

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Українські військові показали відео, як знищили ворожий вертоліт з російським десантом на острові Зміїний. Відео опублікувало командування Повітряних сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Також стало відомо, що під час ліквідації російського гвинтокрила було знищено кілька катерів окупантів та щонайменше 46 російських десантників.

«Біля острова Зміїний, який стає вже легендарним плацдармом феєричного зменшення сил і потужностей рашистів, влучними атаками «Байрактарів» знищено десантний катер типу «Серна» із ЗРК «Тор», 2 десантно-штурмових катери типу «Раптор», а ще один «Раптор» суттєво ушкоджено. 46 рашистів зі складу екіпажу та десанту відмінусовано від живої сили ворога – йдеться у повідомленні.

Раніше Львівський портал повідомляв, що українські військові вдарили по російському судну біля острова Зміїний.

Відео: Українська правда

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