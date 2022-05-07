ЗСУ показали відео знищення російського катера біля Зміїного

Українські військові вдарили по російському судну біля острова Зміїний. Відповідне відео опублікувало Оперативне командування «Південь» у Facebook.

«Зміїний – не просто новий захоплюючий серіал, що йде на рекорд за кількістю масштабами. Він був одним із знакових об’єктів на початку цього вторгнення, він став символом міцної скелі нашої непохитності і розбиття найнаполегливіших зусиль ворога!», – кажуть військові.

На опублікованому відео видно знищення катера, по якому ходять люди. Потім завдано ще ударів по ворожих цілях на самому острові, ймовірно, це були командний пункт і склади боєприпасів.

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Коли саме ЗСУ вдалося знову успішно попрацювати по росіянах на острові Зміїний, в оперативному командуванні «Південь» не уточняють. Так само не кажуть, яке саме судно знищили.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук припускає, що йдеться про катер типу «Серна».

Журналісти намагалися підтвердити цю інформацію та з’ясувати, коли саме було знищено катер окупантів. Однак в ОК «Південь» повідомили, що таких деталей наразі не розголошують.

Також не змогли відповісти на таке питання й у пресцентрі сил охорони та оборони півдня України.

«Зараз іде війна, і коли можна буде, тоді буде повідомлено деталі. Зараз надається інформація, яку можна надати для загалу і не нашкодити ЗСУ і Україні. Наберіться трохи терпіння – все згодом буде роз’яснено», – цитує Українська правда начальницю об’єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, у середині квітня ЗСУ українськими протикорабельними ракетами «Нептун» підбили флагман Чорноморського флоту рф крейсер «Москва». Після цього крейсер із 16 крилатими ракетами був виведений з ладу та затонув.

Вранці 2 травня українські військові знищили два катери рф біля острова Зміїний. Кілька днів по тому ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян на захопленому острові Зміїний, а також вдарили по їхньому командному пункті.

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