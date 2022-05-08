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Російські військові продовжують вбивати дітей в Україні

Андрій Котенський

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Внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні постраждали щонайменше 638 дитини: 225 загинули, 413 малюків дістали поранення. Про повідомляє Офіс генпрокурора України на своєму Telegram-каналі.

Під час обстрілів росіян за минулу добу, загальна кількість жертв зросла до 225 малюків (+2), а також побільшало поранених – до 413 осіб (+3). Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 98, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 44, Луганській – 42, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15.

Львівський портал повідомляв, що 7 травня внаслідок обстрілу окупантами м. Привілля Сєвєродонецького району Луганської області загинули двоє хлопчиків 11 та 14 років. Також двоє дівчаток 8 та 12 років отримали поранення.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1635 закладів освіти. При цьому 126 з них зруйновано повністю.

Фото: mh4u.in

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