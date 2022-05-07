Російська армія вбила ще двох дітей на Луганщині

Російські війська із «Градів» обстріляли місто Привілля на Луганщині. В результаті атаки рашистів загинули двоє дітей, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За словами Сергія Гайдая, росія обстрілювала житлові будинки людей. В результаті атаки постраждало четверо дітей і двоє з них загинуло.

«Російські вбивці накрили «Градом» Привілля. Снаряди поприлітали в будинки. Загибли двоє дітей. Жінка та ще дві дитини тяжко поранені. – йдеться у повідомленні.

Тіла дітей після обстрілу виявила група швидкого виявили у дворі одного із будинків.

Ще дві дівчинки 12 та 8 років і жінка 69 років – отримали поранення.

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