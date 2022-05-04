ЗСУ показали новий удар по росіянах на Зміїному

Українські військові «навідались» на Байрактарі до російських окупантів на острів Зміїний і вдарили по їхніх позиціях. Про це йдеться на сторінці управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.

ЗСУ за допомогою безпілотника «Байрактар» знищили склад боєприпасів росіян на захопленому острові Зміїний, а також вдарили по їхньому командному пункті.

Нагадаємо, вранці 2 травня українські військові знищили два катери рф біля острова Зміїний. Того разу теж успішно спрацювали на Байрактарі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.