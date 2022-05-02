ЗСУ знищили два російські катери біля Зміїного

Зранку 2 травня Збройні Сили України знищили біля острова Зміїного два російські катери. Про це повідомив у Facebook Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Головнокоманудвач ЗСУ зазначив, що удар по ворожій техніці завдали за допомогою Байрактару.

«Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу Раптор. Працює Байрактар. Разом до Перемоги!», – повідомив Залужний.

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