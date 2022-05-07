Зеленський просить не ігнорувати повітряні тривоги напередодні 9 травня

Президент Володимир Зеленський закликав українців не нехтувати повітряними тривогами як напередодні, так і на саме 9 травня. Про це він заявив 6 травня у своєму вечірньому відеозверненні.

«Прошу всіх наших громадян, і особливо цими днями, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. Також чітко дотримуйтеся розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є в містах і громадах», – сказав він.

Водночас Володимир Зеленський нагадав про заборону відвідування лісів у тих районах, які раніше були окуповані. Саме там є велика загроза підірватись на мінах і розтяжках, які залишилися після російських військових.

Нагадаємо, РНБО заявили, що російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня перемоги 9 травня, тому рф може вдатись до масованих обстрілів українських міст в ці дні. Тому українців закликали у жодному випадку не ігнорувати повітряні тривоги.

Водночас мер Івано-Франківська Руслан Марцінків порадив людям за можливості виїхати за місто через загрозу ракетних ударів 7-9 травня.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький вважає, що нагальної потреби масово виїжджати зі Львова через загрози обстрілів напередодні 9 травня як такої немає. Проте він закликав у жодному випадку не ігнорувати повітряних тривог.

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