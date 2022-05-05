Мешканців Івано-Франківська закликали виїхати з міста на 7-9 травня

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що отримав інформацію про можливі ракетні обстріли міста 7-9 травня, тому закликав мешканців виїхати з міста на ці три дні. Про це він заявив у відеозверненні у Facebook.

В Івано-Франківську скасовують всі масові заходи, які були заплановані на вихідних. Мер закликає мешканців на 7-9 травня виїхати з міста. Тих, хто не покине місто, просить залишитись вдома і не скупчуватись у людних місцях.

«Прошу за можливості 7, 8, 9 травня роботодавців і мешканців міста не скупчуватися на озері, в парку та в інших публічних місцях. За можливості, виїхати за місто, обробити свої городи, тобто поменше, щоб людей було 7-9 травня», – заявив мер міста.

Руслан Марцінків наголосив, що за отриманою інформацією, ворог має намір завдати ракетних ударів по Івано-Франківську.

«Є певна інформація. Ворог, на жаль, хоче далі вдаряти ракетними ударами», – підкреслив міський голова.