ОСТАННІ НОВИНИ

Козицький розповів, чи варто львів’янам виїжджати за місто на 9 травня

Наталя Дуляба

|

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький вважає, що нагальної потреби масово виїжджати зі Львова через загрози обстрілів напередодні 9 травня як такої немає. Проте він закликав у жодному випадку не ігнорувати повітряних тривог. Про це очільник ОВА написав на своїй сторінці у Facebook.

«Не бачу причин робити інформаційний ажіотаж довкола прийдешніх вихідних. Якщо хтось раптом забув, уже упродовж 72 днів ми не можемо бути впевнені, що будь-якої миті у будь-який населений пункт нашої країни не прилетить російська ракета. Тому протягом цих вихідних, як і щодня, будьте обачними», – наголосив Максим Козицький.

Він відзначив, що жодних масових подій на Львівщині 7-9 травня не буде, а День пам’яті і примирення відзначатимуть без скупчень людей. Комендантська година у Львові та області й надалі триватиме з 23:00 до 06:00 год.

Правоохоронці та всі служби працюватимуть у посиленому режимі.

Нагадаємо, в РНБО заявили, що російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня перемоги 9 травня, тому рф може вдатись до масованих обстрілів українських міст в ці дні. Тому українців закликали у жодному випадку не ігнорувати повітряні тривоги.

Водночас мер Івано-Франківська Руслан Марцінків порадив людям за можливості виїхати за місто через загрозу ракетних ударів 7-9 травня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна
Ярослав Зубченко
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна

У «Єдиних новинах» досі працюють люди, які очолювали канали Медведчука, піарили Мураєва та вели марафон «Тхне Соросом». ...

Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії

Українська митниця не спромоглася ввести анонсовані обмеження і продовжила розмитнення автомобілів для власних потреб ук...

Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів