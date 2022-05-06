Козицький розповів, чи варто львів’янам виїжджати за місто на 9 травня

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький вважає, що нагальної потреби масово виїжджати зі Львова через загрози обстрілів напередодні 9 травня як такої немає. Проте він закликав у жодному випадку не ігнорувати повітряних тривог. Про це очільник ОВА написав на своїй сторінці у Facebook.

«Не бачу причин робити інформаційний ажіотаж довкола прийдешніх вихідних. Якщо хтось раптом забув, уже упродовж 72 днів ми не можемо бути впевнені, що будь-якої миті у будь-який населений пункт нашої країни не прилетить російська ракета. Тому протягом цих вихідних, як і щодня, будьте обачними», – наголосив Максим Козицький.

Він відзначив, що жодних масових подій на Львівщині 7-9 травня не буде, а День пам’яті і примирення відзначатимуть без скупчень людей. Комендантська година у Львові та області й надалі триватиме з 23:00 до 06:00 год.

Правоохоронці та всі служби працюватимуть у посиленому режимі.

Нагадаємо, в РНБО заявили, що російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня перемоги 9 травня, тому рф може вдатись до масованих обстрілів українських міст в ці дні. Тому українців закликали у жодному випадку не ігнорувати повітряні тривоги.

Водночас мер Івано-Франківська Руслан Марцінків порадив людям за можливості виїхати за місто через загрозу ракетних ударів 7-9 травня.

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