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російських офіцерів знімають з бойових позицій для охорони параду в Маріуполі

Наталя Дуляба

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Весь командний склад 71 мотострілецького полку рф зняли з бойових позицій для охорони «параду» на 9 травня у зруйнованому Маріуполі. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

«Охороняти кремлівських вбивць, ґвалтівників, брехливих пропагандистів та їхніх місцевих прихвостнів, які приїхали в Маріуполь, примусили весь командний склад 71 мотострілецького полку окупаційних військ. російські загарбники настільки бояться нападу захисників України, що змусили офіцерів полку залишити бойові позиції та забезпечувати їхню цілодобову охорону», – каже розвідка.

Відомо, що під час особистого спілкування окупанти жаліються один одному на дурість московського командування та їхнє приниження.

Зазначимо, що 71 гвардійський мотострілецький полк 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії південного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 16544) дислокується в станиці Калиновська, Чеченська республіка.

Поіменний список командного складу полку доступний за цим посиланням.

Нагадаємо, окупанти збираються влаштувати «парад» на 9 травня у зруйнованому Маріуполі. Тому у місті терміново почали прибирати центральні вулиці від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів.

Згодом стало відомо, що росіяни в цей день хочуть організувати в Маріуполі «парад полонених». Задля телекартинки дві тисячі цивільних, яких наразі утримують у фільтраційному таборі, перевдягнуть в однострої ЗСУ.

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