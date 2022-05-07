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Росія анонсувала на 8 травня ракетні удари по західних областях

Андрій Котенський

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Російські окупанти «анонсували» 8 травня обстріл «Точкою-У» скупчення людей у ​​Львівській та Волинській областях. Пише Українська правда із посиланням на Міжвідомчий координаційний штаб РФ.

«8 травня в ході Дня пам’яті та примирення в західних районах країни, що відзначається в Україні, «київський режим» планує здійснити чергові витончені провокації із загибеллю мирних громадян для подальшого звинувачення ЗС Росії в невиборчих ракетних ударах.

З цією метою підрозділи ЗСУ завдадуть ударів ОТР «Точка-У» по місцях скупчення людей у ​​населених пунктах Львівської та Волинської областей, як це вже було на залізничному вокзалі у Краматорську», – повідомляють рашисти.

Окупанти не забули додати, що «дані провокації» українська влада готує зі схвалення «західних кураторів».

Крім того, росіяни зізналися у ще одному злочині.

Зокрема, у «населених пунктах Сіверськ і Серебрянка в Донецькій області» росіяни «на бронетехніці зі знаком «Z» обстрілювали приватні будинки, насильно забирали у людей цінні речі та особисті автомобілі, а тих, хто чинив найменший опір мирним громадянам, піддавали фізичному насильству».

У РФ пишуть, що насправді все це були «переодягнені у російську форму бойовики нацбатальйонів».

Як відомо, внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорсьа загинули більше 50 людей, з них п’ятеро – діти. Під час ракетного удару здійснювалася евакуація населення та на вокзалі перебувало майже 4000 цивільних осіб, серед яких більшість – жінки та діти.

Пентагон підтвердив, що ракети з комплексу «Точка У» по вокзалу у Краматорську випустила росія.

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