На Харківщині ЗСУ розгромили російські танки

Поблизу Харкова українські військові знищили три танки окупантів. Під час обстеження речей з’ясувалось, що росіяни встигли вкрасти жіночу сумочку, годинник та інші речі українців. Про це йдеться на сторінці управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.

Три ворожі танки українські захисники розгромили поблизу міста Дергачі, що недалеко від Харкова. Від удару в одному з них відірвало башту і відкинуло вбік.

На іншому опублікованому відео з Харківщини також видно розбитий російський танк. Серед речей окупантів військові ЗСУ вкотре виявили намародерені речі українців. Цього разу – жіноча сумочка та годинник.

Нагадаємо, 5 травня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські військові переходять у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках. 6 травня наші бійці відновили контроль над ще п’ятьма селами поблизу Харкова.

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