ОСТАННІ НОВИНИ

ЗСУ відновили контроль над п'ятьма селами на Харківщині, – Генштаб

Наталя Дуляба

|

Поблизу Харкова українські військові відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 6 травня у Facebook.

На 72 добу війни російські окупанти не припиняють свої наступальні дії на сході України, наносять ракетні удари по об’єктам транспортної інфраструктури та житловим районам населених пунктів. Найбільша активність ворога – на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує нарощування угруповання військ. З району населеного пункту Уразово Бєлгородської області на територію України переміщує підрозділи зі складу Східного військового округу.

«Противник блокує окремі віддалені населені пункти Харківської області, здійснює систематичні обстріли високої інтенсивності, у тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню, по районах зосередження наших військ. Також ворог вів наступ у напрямку населеного пункту Нова Дмитрівка, успіху не мав», – йдеться у повідомленні.

За результатами наступу українські військові на Харківщині відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога, а також наразі над частиною села Черкаські Тишки.

На Донецькому і Таврійському напрямках з метою сковування дій наших підрозділів противник здійснює обстріли уздовж всієї лінії зіткнення. Продовжує наносити авіаційні та ракетно-бомбові удари.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку населеного пункту Шандриголове. На Сєвєродонецькому напрямку намагався встановити контроль над населеними пунктами Рубіжне та Воєводівка, успіху не мав.

На Попаснянському напрямку проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Нижнє. На Авдіївському та Курахівському напрямках обмежився обстрілами позицій підрозділів Сил оборони України.

У Маріуполі противник основні зусилля зосереджував на блокуванні та ураженні підрозділів українських захисників в районі «Азовсталь».

Окупанти провели розвідку боєм у напрямку населеного пункту Пречистівка, успіху не мали, відступили.

На Південнобузькому напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, наносив вогневе ураження по позиціях наших військ в окремих районах. Зосереджував зусилля на утриманні зайнятих рубежів, поповненні боєприпасів та інженерному обладнанні позицій.

На Бессарабському напрямку російська федерація продовжує провокувати напруженість у Придністровському регіоні республіки Молдова. Особовий склад оперативної групи російських військ перебуває у повній бойовій готовності.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Визначені сили і засоби збройних сил республіки білорусь продовжують прикривати українсько-білоруський кордон в Брестській та Гомельській областях.

Водночас у білорусі наразі залишаються підрозділи збройних сил російської федерації у складі до восьми пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М» та до шести літаків різних модифікацій, що можуть залучати до ударів по території України.

Окремі підрозділи збройних сил рф продовжують прикривати українсько-російський кордон в Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Поблизу пунктів перетину кордону провели інженерне обладнання позицій.

За наявною інформацією, у населеному пункті Клинці Брянської області підрозділи 144-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії Західного військового округу проводять бойове злагодження з метою подальшої участі у бойових діях на території України.

«Противник продовжує нести суттєві втрати у особовому складі та техніці. За наявною інформацією, у психіатричній лікарні населеного пункту Малотокмацький Ростовської області, що частково передана в користування збройним силам російської федерації, перебуває до 800 поранених та до 200 тіл загиблих військовослужбовців противника», – додають у Генштабі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна
Ярослав Зубченко
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна

У «Єдиних новинах» досі працюють люди, які очолювали канали Медведчука, піарили Мураєва та вели марафон «Тхне Соросом». ...

Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії

Українська митниця не спромоглася ввести анонсовані обмеження і продовжила розмитнення автомобілів для власних потреб ук...

Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів