ЗСУ відновили контроль над п'ятьма селами на Харківщині, – Генштаб

Поблизу Харкова українські військові відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 6 травня у Facebook.

На 72 добу війни російські окупанти не припиняють свої наступальні дії на сході України, наносять ракетні удари по об’єктам транспортної інфраструктури та житловим районам населених пунктів. Найбільша активність ворога – на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує нарощування угруповання військ. З району населеного пункту Уразово Бєлгородської області на територію України переміщує підрозділи зі складу Східного військового округу.

«Противник блокує окремі віддалені населені пункти Харківської області, здійснює систематичні обстріли високої інтенсивності, у тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню, по районах зосередження наших військ. Також ворог вів наступ у напрямку населеного пункту Нова Дмитрівка, успіху не мав», – йдеться у повідомленні.

За результатами наступу українські військові на Харківщині відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога, а також наразі над частиною села Черкаські Тишки.

На Донецькому і Таврійському напрямках з метою сковування дій наших підрозділів противник здійснює обстріли уздовж всієї лінії зіткнення. Продовжує наносити авіаційні та ракетно-бомбові удари.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку населеного пункту Шандриголове. На Сєвєродонецькому напрямку намагався встановити контроль над населеними пунктами Рубіжне та Воєводівка, успіху не мав.

На Попаснянському напрямку проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Нижнє. На Авдіївському та Курахівському напрямках обмежився обстрілами позицій підрозділів Сил оборони України.

У Маріуполі противник основні зусилля зосереджував на блокуванні та ураженні підрозділів українських захисників в районі «Азовсталь».

Окупанти провели розвідку боєм у напрямку населеного пункту Пречистівка, успіху не мали, відступили.

На Південнобузькому напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, наносив вогневе ураження по позиціях наших військ в окремих районах. Зосереджував зусилля на утриманні зайнятих рубежів, поповненні боєприпасів та інженерному обладнанні позицій.

На Бессарабському напрямку російська федерація продовжує провокувати напруженість у Придністровському регіоні республіки Молдова. Особовий склад оперативної групи російських військ перебуває у повній бойовій готовності.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Визначені сили і засоби збройних сил республіки білорусь продовжують прикривати українсько-білоруський кордон в Брестській та Гомельській областях.

Водночас у білорусі наразі залишаються підрозділи збройних сил російської федерації у складі до восьми пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М» та до шести літаків різних модифікацій, що можуть залучати до ударів по території України.

Окремі підрозділи збройних сил рф продовжують прикривати українсько-російський кордон в Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Поблизу пунктів перетину кордону провели інженерне обладнання позицій.

За наявною інформацією, у населеному пункті Клинці Брянської області підрозділи 144-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії Західного військового округу проводять бойове злагодження з метою подальшої участі у бойових діях на території України.

«Противник продовжує нести суттєві втрати у особовому складі та техніці. За наявною інформацією, у психіатричній лікарні населеного пункту Малотокмацький Ростовської області, що частково передана в користування збройним силам російської федерації, перебуває до 800 поранених та до 200 тіл загиблих військовослужбовців противника», – додають у Генштабі.

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