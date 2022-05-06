Через ракетні удари досі затримуються потяги зі Львова

Станом на ранок 6 травня низка потягів в Україні продовжує курсувати із затримкою. Про це йдеться в Телеграмі «Укрзалізниці».

Інформація щодо запізнення пасажирських поїздів зі Львова (станом на 07:00):

№3 Львів — Запоріжжя (+2:56);

№232 Львів — Дніпро (+2:53 год);

№120 Львів — Запоріжжя (+1:39 год);

№86 Львів — Запоріжжя (+1:28 год);

№42 Львів — Дніпро (+1:03 год);

№710 Львів — Дарниця (+8 хв);

Пасажирські потяги за іншими напрямками:

№22 Трускавець — Харків (+4:20 год);

№60 Чоп — Київ (+3:15 год);

№135 Чернівці — Білгород-Дністровський (+2:38 год);

№130 Івано-Франківськ — Кременчук (+2:28 год);

№16 Івано-Франківськ — Харків (+2:24 год);

№8 Одеса — Харків (+2:14 год);

№92 Одеса — Харків (+1:29 год);

№149 Полтава — Чернівці (+1:27 год);

№37 Ужгород — Одеса (+1:23);

№11 Одеса — Львів (+1:18 год);

№25 Рахів — Одеса (+1:14 год);

№97 Київ — Ковель(+1:14 год);

№7 Київ — Чернівці (+1:14 год);

№77 Ковель — Одеса (+1:07 год);

№81 Київ — Ужгород (+1:01 год);

№105 Київ — Одеса (+1:01 год);

№8 Чернівці — Київ (+1:01 год);

№46 Лозова — Ужгород (+1 год);

№705 Київ — Перемишль (+18 хв);

№774 Львів — Дарниця (+ 52 хв).

Зазначимо, що ввечері 3 травня російські окупанти завдали ракетних ударів по залізничні інфраструктурі України. Зокрема, на Львівщину летіли шість ворожих ракет. Дві з них збила ППО, три влучили в електричні підстанції залізниці у Львові, ще одна долетіла до Закарпаття і там вразила залізничну електропідстанцію.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що росіяни цілеспрямовано били по залізниці, щоб уразити ланцюжки постачання допомоги з-за кордону.

Залізничні підстанції зазнали критичних руйнувань, служби працюють над їхнім відновленням. Максим Козицький наголосив, що зараз залучили всі можливі варіанти і резерви для відновлення руху потягів та можливості перевезення вантажів. Тож частково поїзди змогли відновити свій рух, втім затримки є й досі.

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