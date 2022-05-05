ОСТАННІ НОВИНИ

російських окупантів нагороджують відзнаками Другої світової війни

Наталя Дуляба

|

Напередодні 9 травня російських окупантів у рф нагороджують відзнаками, які раніше присуджували військовим Другої світової війни. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Так, військовослужбовців 54-ої бригади управління 35-ої загальновійськової армії східного військового округу армії рф (в/ч 53790), що дислокується у місті Бєлогорськ, нагороджують медалями «жукова», «суворова», «за отвагу» та орденами «мужества».

Загалом напередодні 9 травня росія наразі підготувала до нагородження 68 військових, які, вочевидь, воюють або воювали в Україні. Із поіменним переліком осіб можна ознайомитися за цим посиланням.

Згідно з указом про «медаль жукова», нагорода призначена для вручення ветеранам «великої вітчизняної війни, органів нквс, збройних сил срср та особам які перенесли блокаду».

«Медалі “за отвагу” і ордени “мужества” окупанти, мабуть, заслужили за “подвиги” під час мародерства, крадіжок побутової техніки та спідньої білизни українців», – припускає українська розвідка.

Нагадаємо, окупанти збираються влаштувати «парад» на 9 травня у зруйнованому Маріуполі. Тому у місті терміново почали прибирати центральні вулиці від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів.

Згодом стало відомо, що росіяни в цей день хочуть організувати в Маріуполі «парад полонених». Задля телекартинки дві тисячі цивільних, яких наразі утримують у фільтраційному таборі, перевдягнуть в однострої ЗСУ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна
Ярослав Зубченко
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна

У «Єдиних новинах» досі працюють люди, які очолювали канали Медведчука, піарили Мураєва та вели марафон «Тхне Соросом». ...

Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії

Українська митниця не спромоглася ввести анонсовані обмеження і продовжила розмитнення автомобілів для власних потреб ук...

Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів