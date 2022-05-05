російських окупантів нагороджують відзнаками Другої світової війни

Напередодні 9 травня російських окупантів у рф нагороджують відзнаками, які раніше присуджували військовим Другої світової війни. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Так, військовослужбовців 54-ої бригади управління 35-ої загальновійськової армії східного військового округу армії рф (в/ч 53790), що дислокується у місті Бєлогорськ, нагороджують медалями «жукова», «суворова», «за отвагу» та орденами «мужества».

Загалом напередодні 9 травня росія наразі підготувала до нагородження 68 військових, які, вочевидь, воюють або воювали в Україні. Із поіменним переліком осіб можна ознайомитися за цим посиланням.

Згідно з указом про «медаль жукова», нагорода призначена для вручення ветеранам «великої вітчизняної війни, органів нквс, збройних сил срср та особам які перенесли блокаду».

«Медалі “за отвагу” і ордени “мужества” окупанти, мабуть, заслужили за “подвиги” під час мародерства, крадіжок побутової техніки та спідньої білизни українців», – припускає українська розвідка.

Нагадаємо, окупанти збираються влаштувати «парад» на 9 травня у зруйнованому Маріуполі. Тому у місті терміново почали прибирати центральні вулиці від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів.

Згодом стало відомо, що росіяни в цей день хочуть організувати в Маріуполі «парад полонених». Задля телекартинки дві тисячі цивільних, яких наразі утримують у фільтраційному таборі, перевдягнуть в однострої ЗСУ.

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