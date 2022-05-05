На окупованій Донеччині росіяни повертають старі назви селищам

На захоплених територіях Донецької області російські окупанти повертають населеним пунктам старі назви і змінюють відповідні дорожні знаки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Посадовець опублікував фото, на якому видно, як комунальники змінюють дорожній знак із назвою населеного пункту. Окупаційна «влада» вирішила повернути стару назву смт Нікольське, тож тепер воно називається Володарське. Це селище розташоване поблизу Маріуполя.

«Анонсоване «покращення» та «відновлення» Маріуполя… Поки все «відновлення» обмежується зміною дорожніх знаків з поверненням до старих назв, як з смт Нікольське», – написав Петро Андрющенко.

Водночас він додав: окупанти запевняють, що почнуть відбудовувати Маріуполь і для цього нібито будматеріали мають доставити морем із російського порту «Ейськ». Втім навіть тут, як каже Андрющенко, вони брешуть.

«Справа в тому, що в акваторії порту є притоплене судно «Меотида», що робить захід в порт неможливим для будь-яких вантажних судів. Деблокувати його окупанти не можуть. Тому навіть у вигаданому покращенні – суцільна брехня», – відзначив радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, окупанти збираються влаштувати «парад» на 9 травня у зруйнованому Маріуполі. Тому у місті терміново почали прибирати центральні вулиці від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів.

Згодом стало відомо, що росіяни в цей день хочуть організувати в Маріуполі «парад полонених». Задля телекартинки дві тисячі цивільних, яких наразі утримують у фільтраційному таборі, перевдягнуть в однострої ЗСУ.

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