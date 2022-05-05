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Львівських десантників нагородили орденами «За мужність»

Ольга Денисяка

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Двох бійців 80-ої окремої десантно-штурмової бригади наородили орденами за мужність III ступеня. Про це йдеться у Facebook бригади.

За мужність і героїзм проявленні в боях, Указом Президента України двох десантників нагородили державною нагородою «Орден За мужність ||| ступеня»

У 80-ій окремій десантно-штурмовій бригаді розповідають, що на початку повномасштабного вторгнення бійці опинились в різних районах і виконували різні бойові завдання за призначенням, але вже наприкінці березня знову почали працювати пліч-о-пліч в складі одного підрозділу.

«Хлопці постійно вдосконалюють свої навички… Пишаємось і впевнені, що нові відзнаки  не дадуть на себе довго чекати! Вірте в ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Додамо, що напередодні самохідний артилерійський підрозділ 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ успішно показав, як знищує російських окупантів на одному з важливих напрямків.

Також Львівський портал повідомляв, що львівська 80-ка розгромила росіян, які збирались розстріляти жителів на Миколаївщині.

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