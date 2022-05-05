До Львова благодійники доставили перший медичний дрон

До Львова прибув перший медичний дрон від Благодійного фонду США Revived Soldiers Ukraine, яким можна буде доставляти ліки та життєво важливі препарати у гарячі точки чи важкодоступні зони України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Цей медичний дрон подарувала Україні компанія Draganfly (Канада-США). Він може перевозити до 16 кг медикаментів і летіти близько 1 год. в один бік. Організація планує передати ще два пошуково-рятувальні безпілотники.

Крім того, фонд Revived Soldiers Ukraine закупив у Draganfly партію з 10 дронів (5 медичних і 5 пошуково-рятувальних) вартістю 30 тисяч та 29 тисяч доларів кожен відповідно. Загалом на техніку благодійники витратили 295 тисяч доларів.

«Ми закупили 10 дронів для того, щоб допомагати нашим медикам рятувати життя поранених бійців та цивільних громадян, – розповідає президентка БФ Revived Soldiers Ukraine Ірина Ващук Дісіпіо. – Лікарські дрони порівняно більші від військових та оснащені ящиком для зберігання, який має можливість регулювати температуру вантажу. Ці медичні дрони допомагатимуть врятувати сотні життів, адже будуть доставляти необхідні медикаменти в гарячі точки України чи окуповані міста, в які неможливо дістатись».

Перерозподіл медичних дронів координуватиме керівниця Центру підтримки аеророзвідки, ветеранка АТО/ООС та волонтерка Марія Берлінська. Вона стверджує, що саме сучасні технології можуть стати вирішальними у війні.

«До мене звернулась Ірина Ващук Дісіпіо, адже знає, що аеророзвідка точно відправить дрони у потрібні точки. Майбутнє – за технологіями, і дрони є чудовий тому приклад. Це технологічне рішення, надійне та безпечне. Адже людина медичного вантажу може не донести, чи бути пораненою під час транспортування. Нині треба воювати технологіями, а не людьми», – каже Марія Берлінська.

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Фото: ЛМР