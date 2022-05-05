Анджеліна Джолі розповіла про свої враження після візиту до Львова

Голлівудська акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі поділилася враженнями від поїздки до Львова й показала уламок бомби, яким гралася дівчинка, евакуйована з території, де ведуться активні бойові дії. Про це зірка написала у своєму Instagram.

«Коли я була у Львові кілька днів тому, мені показали “особливий камінь”, який знайшла маленька дівчинка. Ця дівчинка не усвідомлювала, що камінь, з яким вона гралася, насправді був уламком бомби. Він лежить на твоїй долоні, зазублений і важчий, ніж можна було очікували. Його блиск і незвичність, напевно, привернули увагу дитини», – написала Анджеліна Джолі, опублікувавши фото уламка бомби.

Кінозірка розповіла, що спілкувалась із дітьми, які постраждали внаслідок обстрілів на вокзалі Краматорська. Із тіл багатьох із них довелося видаляти уламки російських бомб. При цьому Джолі зауважила, що у деяких уламки так і залишилися всередині, бо знаходилися поблизу життєво важливих органів. Відтак видаляти їх було надто небезпечно.

«Немає сенсу від такої шкоди дітям, яка виходить за межі фізичної травми до емоційних і психічних проявів. Боротьба за припинення війни, подібної до тієї, яка ведеться в Україні, – це гонитва за обмеження щодня кількості вбитих, поранених, переміщених та травмованих», – додала Анджеліна Джолі.

Нагадаємо, 30 квітня Анджеліна Джолі приїхала до Львова з гуманітарною місією. Вона відвідала лікарню, де лежать діти, що постраждали від ракетного удару російських військових по вокзалі у Краматорську.

Також Джолі завітала в одну зі львівських шкіл-інтернатів та на залізничний вокзал, де вона поспілкувалась із волонтерами, психологами й лікарями, подякувала за їхню працю.

1 травня Анджеліна Джолі завітала в навчально-реабілітаційний центр «Гармонія» у Бориславі. Там вона поспілкувалася з вихованцями закладу, а також із дітьми, що прибули з регіонів, де тривають активні бойові дії.

Додамо, що Анджеліна Джолі є послом доброї волі ООН у справах біженців із 2001 року. Із початку повномасштабного вторгнення росії вона підтримувала Україну й закликала світ допомагати біженцям.

Місяць тому Джолі була в Римі, де навідала українських дітей у місцевій лікарні.

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