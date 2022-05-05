Анджеліна Джолі розповіла про свої враження після візиту до Львова

Голлівудська акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі поділилася враженнями від поїздки до Львова й показала уламок бомби, яким гралася дівчинка, евакуйована з території, де ведуться активні бойові дії. Про це зірка написала у своєму Instagram.
«Коли я була у Львові кілька днів тому, мені показали “особливий камінь”, який знайшла маленька дівчинка. Ця дівчинка не усвідомлювала, що камінь, з яким вона гралася, насправді був уламком бомби. Він лежить на твоїй долоні, зазублений і важчий, ніж можна було очікували. Його блиск і незвичність, напевно, привернули увагу дитини», – написала Анджеліна Джолі, опублікувавши фото уламка бомби.
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Кінозірка розповіла, що спілкувалась із дітьми, які постраждали внаслідок обстрілів на вокзалі Краматорська. Із тіл багатьох із них довелося видаляти уламки російських бомб. При цьому Джолі зауважила, що у деяких уламки так і залишилися всередині, бо знаходилися поблизу життєво важливих органів. Відтак видаляти їх було надто небезпечно.
«Немає сенсу від такої шкоди дітям, яка виходить за межі фізичної травми до емоційних і психічних проявів. Боротьба за припинення війни, подібної до тієї, яка ведеться в Україні, – це гонитва за обмеження щодня кількості вбитих, поранених, переміщених та травмованих», – додала Анджеліна Джолі.
Нагадаємо, 30 квітня Анджеліна Джолі приїхала до Львова з гуманітарною місією. Вона відвідала лікарню, де лежать діти, що постраждали від ракетного удару російських військових по вокзалі у Краматорську.
Також Джолі завітала в одну зі львівських шкіл-інтернатів та на залізничний вокзал, де вона поспілкувалась із волонтерами, психологами й лікарями, подякувала за їхню працю.
1 травня Анджеліна Джолі завітала в навчально-реабілітаційний центр «Гармонія» у Бориславі. Там вона поспілкувалася з вихованцями закладу, а також із дітьми, що прибули з регіонів, де тривають активні бойові дії.
Додамо, що Анджеліна Джолі є послом доброї волі ООН у справах біженців із 2001 року. Із початку повномасштабного вторгнення росії вона підтримувала Україну й закликала світ допомагати біженцям.
Місяць тому Джолі була в Римі, де навідала українських дітей у місцевій лікарні.
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Наталя Дуляба