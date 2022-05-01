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Анджеліна Джолі завітала в Борислав

Наталя Дуляба

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У неділю, 1 травня, голлівудська акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі завітала в Борислав, де поспілкувалася з дітьми-переселенцями. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Бориславська міська рада.

В Бориславі Анджеліна Джолі побувала в навчально-реабілітаційному центрі «Гармонія». Там вона поспілкувалася з вихованцями закладу, а також із дітьми, що прибули з регіонів, де тривають активні бойові дії.

«Акторка та її команда прибули до дітей з подарунками, гарним настроєм. Також пані посол поспілкувалася з дітьми з Луганщини», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 квітня Анджеліна Джолі приїхала до Львова з гуманітарною місією. Вона відвідала лікарню, де лежать діти, що постраждали від ракетного удару російських військових по вокзалі у Краматорську.

Також Джолі завітала в одну зі львівських шкіл-інтернатів та на залізничний вокзал, де вона поспілкувалась із волонтерами, психологами й лікарями, подякувала за їхню працю.

Додамо, що Анджеліна Джолі є послом доброї волі ООН у справах біженців із 2001 року. Із початку повномасштабного вторгнення росії вона підтримувала Україну й закликала світ допомагати біженцям.

Місяць тому Джолі була в Римі, де навідала українських дітей у місцевій лікарні.

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