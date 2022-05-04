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В «Укрзалізниці» попереджають про багатогодинні затримки поїздів

Наталя Дуляба

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Більше 40 поїздів затримуються у русі, незважаючи на безперервну роботу залізничників задля відновлення перевезень. Про це йдеться на сторінці «Укрзалізниці» у Facebook.

Станом на 12:30 середи, 4 травня, значно затримуються у русі такі потяги:

  • №37 Ужгород — Одеса (+10 год 38 хв);
  • №22 Трускавець — Харків (+10 год 28 хв);
  • №30 Ужгород — Київ (+10 год 23 хв);
  • №60 Чоп — Київ (+9 год 50 хв);
  • №12 Львів — Одеса (+9 год 36 хв);
  • №135 Чернівці — Одеса (+9 год 13 хв);
  • №96 Рахів — Київ (+9 год 09 хв);
  • №43 Івано-Франківськ — Київ (+9 год 08 хв);
  • №50 Трускавець — Київ (+9 год 06 хв);
  • №3 Львів — Запоріжжя (+8 год 38 хв);
  • №13 Київ — Солотвино (+8 год 30 хв);
  • №56 Рахів — Київ (+8 год 27 хв);
  • №14 Солотвино — Київ (+7 год 54 хв);
  • №8 Чернівці — Київ (+7 год 23 хв);
  • №49 Київ — Трускавець (+7 год 04 хв);
  • №81 Київ — Ужгород (+7 год);
  • №7 Київ — Чернівці (+6 год 38 хв);
  • №82 Ужгород — Київ (+6 год 31 хв);
  • №45 Ужгород — Лозова (+6 год 30 хв);
  • №29 Київ — Ужгород (+6 год 23 хв);
  • №25 Рахів — Одеса (+5 год 54 хв);
  • №46 Лозова — Ужгород (+5 год 43 хв);
  • №38 Одеса — Ужгород (+5 год 43 хв);
  • №6 Запоріжжя — Івано-Франківськ (+5 год 41 хв);
  • №91 Київ — Львів (+5 год 31 хв);
  • №146 Ужгород — Львів (+5 год 11 хв);
  • №59 Київ — Чоп (+4 год 38 хв);
  • №149 Полтава — Чернівці (+4 год 31 хв);
  • №231 Дніпро — Львів (+3 год 51 хв);
  • №120 Львів — Запоріжжя (+2 год 58 хв);
  • №17 Харків — Львів (+2 год 58 хв);
  • №8 Одеса — Харків (+2 год 50 хв);
  • №175 Запоріжжя — Жмеринка (+2 год 46 хв);
  • №11 Одеса — Львів (+2 год 24 хв);
  • №16 Івано-Франківськ — Харків (+2 год 01 хв);
  • №85 Запоріжжя — Львів (+1 год 45 хв);
  • №119 Запоріжжя — Львів (+1 год 25 хв);
  • №41 Дніпро — Львів (+1 год 19 хв);
  • №774 Львів —Дарниця (+10 год);
  • №716 Перемишль — Київ (+7 год 30 хв);
  • №705 Київ — Перемишль (+8 год);
  • №743 Дарниця — Львів (+5 год).

В «Укрзалізниці» кажуть, що відновлювальні роботи тривають, поступово потяги «наздоженуть» графік.

«Затримки скорочуються по оберту кожного поїзда, тримаємо ситуацію під контролем та продовжуємо оновлювати для вас інформацію щогодини на uz-vezemo.com», – додають залізничники.

Нагадаємо, ввечері 3 травня на Львівщину летіли шість ворожих ракет. Дві з них збила ППО, три влучили в електричні підстанції залізниці у Львові, ще одна долетіла до Закарпаття і там вразила залізничну електропідстанцію.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що росіяни цілеспрямовано били по залізниці, щоб уразити ланцюжки постачання допомоги з-за кордону.

Залізничні підстанції зазнали критичних руйнувань, служби працюють над їхнім відновленням. Максим Козицький наголосив, що зараз залучили всі можливі варіанти і резерви для відновлення руху потягів та можливості перевезення вантажів. Тож частково поїзди змогли відновити свій рух, втім затримки є й досі.

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