У зв’язку з початком війни Росії проти України, все більше громадян змінюють своє ставлення до Дня Перемоги. 36% українців називають свято «пережитком минулого». Про це йдеться у загальнонаціональному опитуванні соціологічної групи «Рейтинг».

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України українці переоцінили ставлення до Дня Перемоги 9 травня. 36% назвали цей день пережитком минулого та ще 23% – буденністю. Зауважимо, до 2022 року 80% українців сприймали його як свято, що має значимий особистий символізм.

Попри зміну ставлення до Дня Перемоги, 78% опитаних високо оцінюють внесок українського народу у перемогу над фашизмом. Ще 67% переконані, що Україна внесла найбільший вклад в перемогу над Німеччиною у Другій світовій війні.

Як повідомляв Львівський портал раніше, абсолютна більшість, 89% опитаних, визначають дії російських військ в Україні геноцидом українського народу.