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89% українців вважають війну геноцидом – соцопитування

Анастасія Диняк

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Абсолютна більшість опитаних визначають дії російських військ в Україні геноцидом українського народу. Окрім того, 76% підтримують заборону використання символів Z та V. Про це йдеться у загальнонаціональному опитуванні соціологічної групи «Рейтинг».

Так, станом на кінець квітня 2022 року в Україні зафіксовано найнижчий за історію спостережень показник ностальгії за розпадом СРСР. Наразі він становить 11%. Не жалкують про це 87% респондентів.

Крім того, українці переоцінили ставлення до Дня Перемоги 9 травня. 36% назвали цей день пережитком минулого та ще 23% – буденністю. Зауважимо, до 2022 року 80% українців сприймали його як свято, що має значимий особистий символізм.

Попри зміну ставлення до Дня Перемоги, 78% опитаних високо оцінюють внесок українського народу у перемогу над фашизмом. Ще 67% переконані, що Україна внесла найбільший вклад в перемогу над Німеччиною у Другій світовій війні.

Також понад 65% людей підтримують перейменування вулиць в Україні, що містять російські, або ж радянські назви. 71% – за демонтаж пам’ятників, які пов’язані з РФ. 62% – за заборону на радіо та телебаченні російської музичної продукції. Водночас українці суперечливо сприймають ініціативу щодо вилучення зі шкільної програми творів російської літератури. Підтримують таке рішення лише 35%.

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