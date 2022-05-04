Садовий запропонував націоналізувати ЛАЗ

Андрій Садовий запропонував націоналізувати будівлі, які розташовані на території Львівського автобусного заводу «ЛАЗ» на вулиці Стрийській, 45. Про це мер Львова повідомив у своєму Telegram-каналі.

Так, у Львові планують націоналізувати «ЛАЗ», який ще з 90-х років належить росіянам. На території заводу хочуть збудувати муніципальний індустріальний парк. Окрім того, завод може бути базовою локацією для виробництва електромобілів.

«Вже маємо західних інвесторів, які готові запустити виробництво електродвигунів. Тут можуть отримати роботу львів’яни та українці, які були змушені шукати собі новий дім», – йдеться у повідомленні.

Також Андрій Садовий додав, що близько 80 підприємств, які зареєстровані у Львові, повністю або частково належать росіянам. Міська рада вже подала всю інформацію до військової адміністрації.

«Нещодавно прийнятий закон про націоналізацію дозволяє зробити так, щоб у Львові та всіх інших містах України не було навіть маленької частинки, яка може належати ворогу», – зауважив мер.

Нагадаємо, у 2021 році виконавчий комітет Львівської міської ради заборонив забудовувати житлом територію збанкрутілого автобусного заводу. Натомість там дозволили розміщення об’єктів виробничого та громадського призначення з науковими та освітніми функціями.

Як писав Львівський портал, частину боргів збанкрутілого ЛАЗу на відкритих торгах 5 липня 2021 року викупила фірма львівського бізнесмена Максима Чухена.

Вона сплатить «Укрексімбанку» 170 млн грн дебіторської заборгованості, а натомість отримає у власність виробничих 13 будівель, розташованих на території колишнього заводу, в тому числі й пам’ятку архітектури – комплекс будівель монастиря ордену кармелітів босих та костелу Матері Божої Шкаплерної площею 4300 м кв, де у 2019 році сталася пожежа.

Загалом на території ЛАЗу розташовані понад 30 виробничих та допоміжних будівель, на решту претендують інші кредитори заводу.

Нагадаємо, Львівський автобусний завод (ЛАЗ) — колись найбільше підприємство України (часів СРСР) з випуску тролейбусів та автобусів різного призначення. Загальна територія заводу перевищує 56 га.

20 років тому Фонд державного майна продав контрольний пакет акцій ЛАЗу фірмі російського бізнесмена Ігоря Чуркіна. Перед «Євро-2012» завод постачав автобуси для українських міст, які приймали чемпіонат.

Після приватизації підприємство кілька разів змінювало назву, в різні періоди воно називалося «ЛАЗ», «Пасавтотранс», «Завод комунального транспорту», холдингова компанія ЛАЗ, «Львівський автобусний завод», «Львівський автомобільний завод», «Львівські автобусні заводи». Завод припинив свою роботу в жовтні 2014 року, кілька тисяч працівників були звільнені. Власника Ігоря Чуркіна неодноразово звинувачували у знищенні підприємства.

Більшість юридичних осіб, які після приватизації володіли заводом та його майном, нині є банкрутами.

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