Попасна і Рубіжне – на межі гуманітарної катастрофи, – Гайдай

Росіяни навмисно намагаються спричинити гуманітарну катастрофу у містах Попасна і Рубіжне, що на Луганщині. Запасів харчів та води у місцевих залишилось лише на тиждень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«В Попасній та Рубіжному харчів та води в людей залишилося лише на тиждень. Доступ до міст ускладнений. Доставити туди гумвантажі, як і евакуювати людей, неможливо, бо окупанти там розстрілюють усе. Ми намагаємося прорватися хоча б на околиці міста та до сіл поблизу», – написав він.

За словами Гайдая, російські окупаційні війська умисно хочуть спровокувати гуманітарну катастрофу не лише в окремих населених пунктах, а й по всій Луганщині. Для цього гатять по лікарнях, об’єктах критичної інфраструктури, зерносховищах, продовольчих складах, гуманітарних штабах.

«Мета росіян – голодомор, відсутність меддопомоги та комунікацій на Луганщині», – наголосив посадовець.

Незважаючи на складні умови, представники української влади все ще намагаються розвозити допомогу мешканцям, зокрема в Лисичанськ, Сєвєродонецьк. При цьому росіяни намагаються захопити й Сєвєродонецьк, оточивши його.

«В теорії ми розуміємо, як саме російські війська хочуть взяти в оточення Сєвєродонецьк. Але загалом на практиці третій місяць їм нічого не вдається, тому вони й обстрілюють навмання місто з Градів, з артилерії, щоб просто там все зруйнувати», – додав Сергій Гайдай.

Водночас голова Луганської ОВА додав, що ситуація в області зміниться, як тільки українські військові отримають достатню кількість важкого озброєння. Окупанти це розуміють, тому безперервно обстрілюють населені пункти та залізницю.

Нагадаємо, наприкінці квітня Сергій Гайдай стверджував, що російські окупаційні війська не можуть прорвати оборону Збройних Сил України, тому вдаються до тактики тотального винищення населених пунктів Луганської області.

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