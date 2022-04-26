росіяни не можуть прорвати оборону Луганщини, тому вщент винищують населені пункти, – Гайдай

російські окупаційні війська не можуть прорвати оборону Збройних Сил України, тому вдаються до тактики тотального винищення населених пунктів Луганської області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Після численних атак ворог розуміє, що не може прорвати нашу оборону, тому продовжує обстріли з важкого озброєння, бомбардує авіація. Вони просто намагаються все стерти з лиця землі, створити пустелю, по якій вони вже більш-менш спокійно зможуть пройти. Це така тактика росіян, які у військовому плані нічого не можуть зробити… Після кожної своєї атаки вони залишають підбиту техніку, мають десятки загиблих, тобто несуть втрати. А час насправді працює якраз на нас. Наші західні партнери дають нам важке озброєння, тож чим довше наші захисники протримаються на певних позиціях, тим більше важкого озброєння до нас приїде і ми зможемо піти у контрнаступ», – відзначив Сергій Гайдай.

Він додав, що за два місяці російські окупанти зуміли захопити лише Кремінну та Новотошківське, яке вони встигли зруйнувати вщент. Саме тому ЗСУ довелося дещо відступити від селища, оскільки там вже не було де тримати оборону.

За словами голови ОВА, зараз тривають позиційні бої в Рубіжному та Попасній, гаряча точка – село Оріхове, що поблизу захопленого Новотошківського.

«Я не можу вдаватись у деталі, але скажу, що наші військові тактику ведуть набагато грамотніше, ніж орки», – підкреслив Сергій Гайдай.

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