Переселенки у Львові можуть пройти безкоштовний огляд лікарем-гінекологом

Міжнародний Гуманітарний Фонд разом з медичної лабораторією «Нова Діагностика» пропонує жінкам-переселенкам безкоштовний огляд лікарем-гінекологом у Львові. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Лікар приймає щосереди, з 8.00 до 13.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Князя Романа, 12 (медична лабораторія «Нова Діагностика»).

Попередній запис за номером: (096)-680-87-00

«У такий скрутний час, ми хочемо надати можливість отримати якісні лабораторні дослідження усім тим, хто потребує цього за низькими цінами та отримати знижку для кожного громадянина нашої України», – йдеться у повідомленні.

Раніше Львівський портал повідомляв, що всі переселенці (як дорослі, так і діти) можуть безкоштовно здати в лабораторії «Нова Діагностика» розгорнутий загальний аналіз крові на 18 показників.

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