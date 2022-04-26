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Переселенці у Львові можуть здати безкоштовний загальний аналіз крові

Андрій Котенський

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Медична лабораторія «Нова Діагностика» спільно з Благодійною організацією «Міжнародний Гуманітарний Фонд» пропонує безкоштовні аналізи для переселенців у місті Львові. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Всі переселенці можуть безкоштовно здати розгорнутний загальний аналіз крові на 18 показників. А на всі інші аналізи (гормони, біохімія, інфекції, антитіла, антиген, алергени, бакпосів, аналізи для вагітних та інші) зі знижкою 20%.

Для безкоштовної здачі аналізів достатньо пред’явити паспорт (або застосунок «Дія») з реєстрацією в одній з наступних областей: Донецька, Луганска, Херсонська, Миколаївська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Запорізька, Дніпропетровська, Одеська, Київська, м Київ.

Пункт забору аналізів лабораторії «Нова Діагностика» працює з понеділка по суботу з 8:00 до 13:00 за адресою м. Львів, вул Князя Романа, 12. Прийом в порядку живої черги.

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